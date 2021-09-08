В США создали электродвигатель для пассажирского самолёта

Как отмечает источник, электромоторы войдут в двигательную установку будущего самолёта, который по мощности будет такой же, как и знаменитый Airbus A320. За питание установки будет отвечать инвертор с постоянного тока на переменный на три киловольта. Также сказано, что в случае необходимости электромотор можно будет перестроить и расширить его возможности от 500 киловатт до 4 мегаватт.

Также отмечается, что стендовые испытания начнутся уже в этом году, а лётные – в 2023, продажа авиалайнера планируется с 2030 года. По сообщениям, самолёт будет перевозить 186 пассажиров на расстояние до 540 км.