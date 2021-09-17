В США создали грузовой локомотив на аккумуляторах

Наука и технологии
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В США создали грузовой локомотив на аккумуляторахРазработка должна снизить углеродный след, для начала в США
Специалисты из Университета Карнеги-Меллон и компании Wabtec представили локомотив на литиевых аккумуляторах. Разработку представили на демонстрационной площадке в Питтсбурге.
Как сообщает издание The Guardian, проект называется FLXdrive. Локомотив разработан для того, чтобы в перспективе заменить грузовые автоперевозки и полностью исключить в США углеродный след от Ж/Д-транспорта, который и так даёт меньше 7% от всех выбросов в этой стране.
Локомотив оснащён 7-мегаваттной батареей, которая состоит из множества секций, установленных в виде 500 модулей с обеих сторон в тендере локомотива. Использование батарей в локомотивах в будущем позволит экономить не менее 24 тонн дизельного топлива в год.
Как отмечается, это опытный образец, который нуждается в доработке конструкции. По предварительным подсчётам для реализации этого проекта нужно не менее 600 млн долларов.