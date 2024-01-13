В США создали камеру, делающую по одному снимку раз в тысячу лет

Этот экспериментальный проект, разработанный философом Джонатаном Китсом из Университета Аризоны, предназначен для стимуляции у людей размышлений о будущем и планирования на долгосрочную перспективу.

Камера Millennium, установленная на стальном столбе, оснащена простым отверстием в тонком листе 24-каратного золота, через которое свет проникает в медный цилиндр.

В течение следующих десяти веков солнечный свет, отраженный от ландшафта Тусона, будет медленно выцветать светочувствительную поверхность, покрытую множеством тонких слоев краски из розовой маддер.

Когда будущие люди откроют камеру через 1000 лет, они увидят изображение Тусона через все его будущие итерации.

Китс и команда исследователей из Лаборатории пустыни на холме Тумамок установили камеру рядом со скамейкой, обращенной на запад, над районом Стар Пасс.

Скамейка приглашает остановиться и задуматься о будущем, а камера побуждает путешественников представить, что может случиться впереди.