В США создали кровлю для регулирования температуры в здании в зависимости от погоды

В основу разработки лёг диоксид ванадия. Во время экспериментов инженеры обнаружили, что это соединение при 67 градусах перестаёт пропускать тепло и начинает пропускать электричество. Этот принцип использовали при создании кровли — термоадаптивного радиационного покрытия.

Действие покрытия заключается в том, что при высоких температурах, материал поглощает и обратно излучает тепловую энергию, но вовремя холодов через покрытие тепло проходит беспрепятственно.