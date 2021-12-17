В США создали кровлю для регулирования температуры в здании в зависимости от погоды

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В США создали кровлю для регулирования температуры в здании в зависимости от погодыНа основе диоксида ванадия
Специалисты из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли, США, создали кровлю, которая отражает солнечный свет во время его активного излучения летом, и удерживает тепло в холодное время года.
В основу разработки лёг диоксид ванадия. Во время экспериментов инженеры обнаружили, что это соединение при 67 градусах перестаёт пропускать тепло и начинает пропускать электричество. Этот принцип использовали при создании кровли — термоадаптивного радиационного покрытия.
Действие покрытия заключается в том, что при высоких температурах, материал поглощает и обратно излучает тепловую энергию, но вовремя холодов через покрытие тепло проходит беспрепятственно.
Источник: New Atlas