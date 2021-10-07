В США создали летающего робота, похожего на персонажей фантастических ужастиков

В США создали летающего робота, похожего на персонажей фантастических ужастиковСпособного одновременно и ходить, и летать
Как сообщает источник, робота назвали Leonardo — сокращённо от LEgs ONboaRD, что примерно переводится как «ноги на борту». Leo оснащён двумя ногами с тремя шарнирным суставами, а летает с помощью четырёх винтов, расположенных в районе плеч. К тому же робот имеет характерную внешность, делающую его похожим на персонажей фантастических ужастиков.
Leo оснащён бесколлекторными электродвигателями с редуктором. Его ступни и пятки выполнены таким образом, что робот на них твёрдо стоит, но при необходимости может моментально улучшить равновесие, благодаря винтам. На «борту» у него аккумуляторная батарея, компьютер, датчики движения и касания поверхности, навигационная камера и Wi-Fi для связи с оператором. Также робот имеет встроенный ИИ для самообучения и принятия собственных решений, о выборе манёвра в той или иной ситуации.
Учёные надеются, что благодаря сочетанию технологий, Leo сможет одновременно выполнять задачи, свойственные роботам и дронам по отдельности. Он отличается уверенным преодолением препятствий и балансом за счёт способности летать. Способен ходить по канату и даже кататься на скейте.
«В зависимости от типов препятствий, которые ему необходимо преодолеть, LEO может выбрать либо ходьбу, либо полёт, либо их сочетание по мере необходимости. Кроме того, Leo умеет перемещаться таким образом, который доступен не всем людям, например, он ходит по канату и катается на скейтборде», — рассказал один из создателей робота Патрик Шпилер.