В США создали летающего робота, похожего на персонажей фантастических ужастиков

Как сообщает источник, робота назвали Leonardo — сокращённо от LEgs ONboaRD, что примерно переводится как «ноги на борту». Leo оснащён двумя ногами с тремя шарнирным суставами, а летает с помощью четырёх винтов, расположенных в районе плеч. К тому же робот имеет характерную внешность, делающую его похожим на персонажей фантастических ужастиков.

Leo оснащён бесколлекторными электродвигателями с редуктором. Его ступни и пятки выполнены таким образом, что робот на них твёрдо стоит, но при необходимости может моментально улучшить равновесие, благодаря винтам. На «борту» у него аккумуляторная батарея, компьютер, датчики движения и касания поверхности, навигационная камера и Wi-Fi для связи с оператором. Также робот имеет встроенный ИИ для самообучения и принятия собственных решений, о выборе манёвра в той или иной ситуации.