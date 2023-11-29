В США создали медузу-киборга с обтекателем для большего ускорения

Для экспериментов использовали живых медуз вида Aurelia aurita, не имеющих центральной нервной системы и ноцицепторов — ради этичности исследования. Ранее эти же исследователи применяли метод электростимуляции плавательных мышц для ускорения медуз, но в итоге пошли дальше.

На внешнюю сторону купола медузы прикрепили пластиковый, напечатанный на 3D-принтере, колпак-обтекатель. Мышцы стимулируются посредством электродов, также расположенных под куполом. Мышцам подаются прямоугольные импульсы с частотой 0,5 герц продолжительностью 10 миллисекунд при напряжении 3,7 вольт.

Обтекатель крепится к деревянному стержню, проходящему через всё тело медузы, который противоположным концом соединён с водонепроницаемым контейнером, содержащим бортовую электронику с микропроцессором и батареей. Чтобы вес обтекателя не влиял на вертикальную скорость медузы, разработчики добились её слабой положительной плавучести.

Все эксперименты проводились в вертикальном бассейне высотой 6 метров, объёмом 13600 литров морской воды. По словам учёных, таких биогибридов можно использовать для изучения больших глубин на протяжении длительного времени.