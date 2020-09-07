В США создали модель ведения войны с Россией

О том, что американские военные занимаются подобным, рассказала журналист издания Defence News Валери Инсинна, которая посетила стены данного центра. По словам специалиста, именно там она наблюдала смоделированную работу “революционной системы управления боевыми действиями”, которая демонстрировала ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника. Причем, судя по тому, какие карты и объекты использовались для тренировки, можно понять, что речь идет о России.

”Войска трудятся на современных компьютерах со стильными графическими интерфейсами, которые одним нажатием кнопки открывают в реальном времени карты российских ракетных объектов или оперативные данные о наличии истребителей на базах ВВС США на Аляске”, - написала в своем материале Инсинна.