В США создали первый в мире «умный» пистолет

15:38, 14 апреля 2023
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В США создали первый в мире «умный» пистолетЧтобы стрелять мог только владелец
В США разработали «умный» пистолет для возможности стрельбы только владельцем оружия или тех людей, кому владелец разрешит.
Фото: Smartgun.com
Пистолет оснащён дактилоскопическим сканером и технологией 3D-распознавания лица, поэтому перед использованием придётся зарегистрировать свои отпечатки пальцев. К тому же пистолет оснащён портативным зарядным устройством. По словам разработчиков, в США контроль за оборотом оружия, которое имеет каждый второй американец, застопорился на законодательном уровне.
Поэтому авторы разработки считают, что на фоне растущего в США насилия и всё учащающейся стрельбы в школах, предлагаемый ими пистолет поможет повысить безопасность. Стоимость оружия — $1499, в продаже пистолет появится в 2024 году.