В США создали первый в мире «умный» пистолет

Пистолет оснащён дактилоскопическим сканером и технологией 3D-распознавания лица, поэтому перед использованием придётся зарегистрировать свои отпечатки пальцев. К тому же пистолет оснащён портативным зарядным устройством. По словам разработчиков, в США контроль за оборотом оружия, которое имеет каждый второй американец, застопорился на законодательном уровне.

Поэтому авторы разработки считают, что на фоне растущего в США насилия и всё учащающейся стрельбы в школах, предлагаемый ими пистолет поможет повысить безопасность. Стоимость оружия — $1499, в продаже пистолет появится в 2024 году.