В США создали препарат для лечения диабета второго типа

Препараты пока ещё экспериментальные, но в ходе последних исследований на мышах показали свою эффективность в повешении продолжительности жизни и состояния здоровья. Это дазатиниб и кверцетин. Эти лекарства борются со стареющими и дефектными, сенесцентными, клетками.

В норме от них организм избавляется самостоятельно и вовремя, но когда в этих процессах происходит сбой, такие клетки начинают давать соседним клеткам ложные сигналы. В результате соседние клетки начинают плохо усваивать питательные вещества, из-за чего могут начаться преддиабетические состояния.

Также учёные обнаружили, что очищение от сенесцентных клеток даже один раз в месяц эффективно замедляет развитие диабета и облегчает протекание его симптомов. Развитие диабета связали также с ранее неизученной популяцией стареющих клеток p21, экспрессирующих высокие уровни p21 — ингибитора циклин-зависимой киназы и одного из ключевых маркеров клеточного старения.