В США создали робота, убивающего коронавирус обычным ультрафиолетом

Устройство представляет из себя высокую металлическую раму, которая в свою очередь прикреплена к передвижному дну. На одной из сторон рамы были закреплены от 10 ультрафиолетовых ламп, которые и будут использоваться для “очистки” помещений. Уже сейчас известно о том, что новинка будет направлена в склады и магазины Whole Foods для того, чтобы уничтожать вирусы на продуктах питания, упаковке и дверных ручках.

Стоит отметить, что исследователи из Колумбийского Университета провели успешное тестирование эффективности дальнего ультрафиолетового света в борьбе с новейшим коронавирусом. И, судя по данным Центра радиологических исследований университета, подобный вид излучения способен убивать вирусы без нанесения вреда человеку.