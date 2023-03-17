Наука и технологии
00:26, 17 марта 2023
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В США создали робота-змею для ведения туннельной войны

Аппарат может передвигаться практически по любой поверхности

Специалисты NASA представили проект Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) — змееподобного робота, предназначенного для ведения туннельной войны.

В США создали робота-змею для ведения туннельной войны

Фото: Thedefensepost.com

Впервые аппарат был представлен на технологической конференции в Мэриленде. На проведённой тогда презентации змееподобный робот успешно преодолел все туннели, заполненные льдом.

Разработчики EELS утверждают, что «змей» может одинаково эффективно передвигаться по льду, песку, воде и скалам — там, где стандартные системы зачастую бесполезны.

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