В США создали симулятор ядерного удара России по стране

Виртуальный эксперимент, описанный журналистом Financial Times Джоном Торнхиллом, представляет президенту сценарий, в котором 300 ядерных ракет устремляются в сторону США в рамках превентивного удара условной России.

У виртуального главы Соединённых Штатов есть 15 минут, чтобы принять решение об ответном ударе по одному из трёх сценариев. Он может привести к гибели от 5 до 45 млн человек.

В рамках первого сценария ответный удар будет нанесён по основным российским ядерным объектам. Второй подразумевает удар по всем ядерным объектам, а третий — помимо уничтожения ядерных объектов допускает уничтожение промышленных предприятий и военно-политического руководства страны противника.

По словам создателей, целью симуляции является изучение процесса принятия решений и последствий ядерной войны.