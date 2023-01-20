В США создали симулятор ядерного удара России по стране

В США создали симулятор ядерного удара России по странеНа выбор игрока имеется три сценария
Специалисты Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт создали симуляцию, позволяющую принять решение, наносить ли ответный ядерный удар по воображаемой России от лица президента США.
Фото: Business Insider
Виртуальный эксперимент, описанный журналистом Financial Times Джоном Торнхиллом, представляет президенту сценарий, в котором 300 ядерных ракет устремляются в сторону США в рамках превентивного удара условной России.
У виртуального главы Соединённых Штатов есть 15 минут, чтобы принять решение об ответном ударе по одному из трёх сценариев. Он может привести к гибели от 5 до 45 млн человек.
В рамках первого сценария ответный удар будет нанесён по основным российским ядерным объектам. Второй подразумевает удар по всем ядерным объектам, а третий — помимо уничтожения ядерных объектов допускает уничтожение промышленных предприятий и военно-политического руководства страны противника.
По словам создателей, целью симуляции является изучение процесса принятия решений и последствий ядерной войны.