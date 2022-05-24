В США спутниковый интернет Starlink начали раздавать и в дома на колёсах

При этом Маск подчеркнул, что антенна для приёма сети не подходит для автомобилей. Он сказал, что в районах и странах с пометкой «Доступно» на карте будет обеспечен доступ к высокоскоростному интернету. Но где такой пометки нет, означает, что это регионы находится в списке ожидания, там будет наблюдаться заметное снижение скорости.

Услуга интернета для домов на колёсах не предназначена для использования в движении, только на стоянках. Интернет доступен в большинстве регионов США, некоторых провинциях Канады и нескольких странах Южной Америки. В Европе это Франция, Германия, Испания, Дания, Румыния, Италия и Литва, а также большая часть Великобритании.

В списке ожидания до сих пор находятся некоторые регионы Шотландии, Австралии, Украина. В Азии — Япония, Индия и Филиппины.