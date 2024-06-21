В США студенты отказались стажироваться в Google и Amazon из-за помощи Израилю

Опубликовано 21 июня 2024, 03:00
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В США студенты отказались стажироваться в Google и Amazon из-за помощи ИзраилюПодписались 1100 студентов
Коалиция технических работников, выступающая под лозунгом «Нет технологиям за апартеид» (NOTA), смогла собрать подписи 1100 студентов STEM — естественных, математических, инженерных и технологических наук — для попытки повлиять на политику Google и Amazon.
Студенты отказались от стажировки и трудоустройства в этих компаниях, поскольку они обеспечивают Project Nimbus — контракт стоимостью $1,2 млрд на предоставление услуг облачных вычислений и инфраструктуры правительству Израиля.
Как отмечает издание Wired, среди заявителей были студенты бакалавриата и магистратуры из Стэнфорда, Калифорнийского университета в Беркли, Университета Сан-Франциско и Государственного университета Сан-Франциско.
При этом Google утверждает, что контракт Nimbus не связан с «высокочувствительными, секретными или военными рабочими нагрузками, имеющими отношение к оружию или разведывательным службам».