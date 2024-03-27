В США суд не дал соцсети Илона Маска судиться с преследующей ресурс организацией

CCDH создан специально для исследования «языка ненависти на социальных платформах, в том числе принадлежащей Илону Маску». В результатах исследований CCDH утверждается, что «X не реагирует на сообщения о разжигании ненависти и в некоторых случаях поощряет такой контент».

Поскольку выявление такого контента влияет на имидж соцсети, а в итоге и на рекламный бизнес, Х подала на организацию в суд. Но судья встал на сторону CCDH, объяснив своё решение тем, что не видит в действиях CCDH вреда непосредственно для платформы и считает, что иск Х к организации не имеет смысла.

«Решение суда подтвердило наше фундаментальное право на исследования, высказывания, пропаганду и привлечение к ответственности компаний социальных сетей за решения, которые они принимают за закрытыми дверьми», — прокомментировал решение суда генеральный директор CCDH Имрам Ахмед.