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Наука и технологии
Опубликовано 27 марта 2024, 17:15
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В США суд не дал соцсети Илона Маска судиться с преследующей ресурс организацией

Не увидел в этом вреда для компании
Федеральный судья Чарльз Брейер отклонил иск соцсети Х к Центру противодействия цифровой ненависти (CCDH) в связи с тем, что организация может проводить исследования и выявлять «язык ненависти», который может распространяться в этой соцсети.

CCDH создан специально для исследования «языка ненависти на социальных платформах, в том числе принадлежащей Илону Маску». В результатах исследований CCDH утверждается, что «X не реагирует на сообщения о разжигании ненависти и в некоторых случаях поощряет такой контент».

Поскольку выявление такого контента влияет на имидж соцсети, а в итоге и на рекламный бизнес, Х подала на организацию в суд. Но судья встал на сторону CCDH, объяснив своё решение тем, что не видит в действиях CCDH вреда непосредственно для платформы и считает, что иск Х к организации не имеет смысла.

«Решение суда подтвердило наше фундаментальное право на исследования, высказывания, пропаганду и привлечение к ответственности компаний социальных сетей за решения, которые они принимают за закрытыми дверьми», — прокомментировал решение суда генеральный директор CCDH Имрам Ахмед.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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