В США суд отклонил заявку Маска на прекращение слежки за его сообщениями в Х

Маск потребовал отменить надзор и его пост, который является соглашением с SEC о надзоре за его сообщениями в соцсети Х, после твита 2018 года, в котором он заявил, что у него «обеспечено финансирование, чтобы сделать Tesla частной по цене 420 за акцию». В своём «примирительном» сообщении Маск согласился уйти с позиции председателя совета директоров Tesla и выплатил штраф в размере $20 млн. И тогда регулятор согласился не доводить дело до суда.

Но теперь Маск хочет избавиться от этого «ярма» и пытается доказать, что SEC не может диктовать ему, «что говорить о Tesla в Интернете». Несмотря на все усилия юристов, пока Маску не удаётся сдвинуть дело с мёртвой точки — Верховный суд не удовлетворил его апелляцию.

Юристы Маска также утверждают, что соглашение с SEC значительно ограничивает речь «г-на Маска, даже если она правдива и точна». А действия регулятора не имеют отношения к поведению Маска, которое лежит «в основе гражданского иска SEC» против Маска.