В США суд отменил освобождение под залог главы скандальной криптобиржи FTX

С момента первого судебного заседания Бэнкман-Фрид находился под домашним арестом, но всё это время писал и звонил различным СМИ. По меньшей мере он отправил порядка ста электронных писем и совершил около тысячи звонков представителям крупных американских изданий.

СМИ публиковали «откровения» Бэнкмана-Фрида, а после материала в The New York Times на действия главы биржи обратил внимание суд. Его заподозрили в «попытке запугать свидетелей через СМИ» и суд отменил залог. Изначально главу FTX обвинили в попытке «обмануть инвесторов».