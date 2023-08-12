Наука и технологии
15:34, 12 августа 2023
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В США суд отменил освобождение под залог главы скандальной криптобиржи FTX

Его заподозрили в давлении на свидетелей

Суд Нью-Йорка отменил действие залога в $250 млн для основателя и главы одной из крупнейших американских криптобирж FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Суд решил, что глава FTX пытался оказывать давление на свидетелей обвинения.

В США суд отменил освобождение под залог главы скандальной криптобиржи FTX

© Wikimedia Commons / Cointelegraph

С момента первого судебного заседания Бэнкман-Фрид находился под домашним арестом, но всё это время писал и звонил различным СМИ. По меньшей мере он отправил порядка ста электронных писем и совершил около тысячи звонков представителям крупных американских изданий.

СМИ публиковали «откровения» Бэнкмана-Фрида, а после материала в The New York Times на действия главы биржи обратил внимание суд. Его заподозрили в «попытке запугать свидетелей через СМИ» и суд отменил залог. Изначально главу FTX обвинили в попытке «обмануть инвесторов».

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