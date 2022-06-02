В США суд постановил считать пчёл рыбами

Сообщается, что судебная инстанция постановила считать пчёл рыбами в соответствии с местным Законом об исчезающих видах.

Началось всё с того, что ещё в 2019 году, в рамках данного закона, Комиссия по рыбным и охотничьим ресурсам Калифорнии присвоила сразу четырём видам шмелей охранный статус.

В ответ на это производители сельскохозяйственной продукции приняли решение судиться на этой почве — они заявили, что действие закона не распространяется на насекомых.

По итогу юристам комиссии удалось привести достаточно убедительные доводы, с которыми согласился бы суд. И теперь, с точки зрения закона и защиты, пчёлы ничем не отличаются от рыб.