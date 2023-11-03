В США суд вынес приговор основателю скандальной криптобиржи FTX

Фрида признали виновным по всем 7 пунктам приговора, ему грозит до 115 лет тюремного заключения. Существо приговора будет обнародовано в марте 2024 года. По словам адвоката бывшего мультимиллиардера, защита рассмотрит возможность апелляции.

В ноябре 2022 года FTX подала заявку на банкротство, а Фрид сразу же покинул посто гендиректора и вышел из совета директоров. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрила компанию в мошенничестве и обратилась в суд.

«Сэм Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых преступлений в истории США», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс после оглашения судебного решения.