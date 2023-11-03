В США суд вынес приговор основателю скандальной криптобиржи FTX

В США суд вынес приговор основателю скандальной криптобиржи FTXЕму грозит 115 лет тюрьмы
Федеральный суд Нью-Йорка вынес обвинительный приговор основателю и бывшему главе криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду по делу об одном из крупнейших в истории и США мошенничеств.
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Фрида признали виновным по всем 7 пунктам приговора, ему грозит до 115 лет тюремного заключения. Существо приговора будет обнародовано в марте 2024 года. По словам адвоката бывшего мультимиллиардера, защита рассмотрит возможность апелляции.
В ноябре 2022 года FTX подала заявку на банкротство, а Фрид сразу же покинул посто гендиректора и вышел из совета директоров. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрила компанию в мошенничестве и обратилась в суд.
«Сэм Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых преступлений в истории США», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс после оглашения судебного решения.