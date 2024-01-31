В США суд запретил Tesla выплачивать Илону Маску почти $56 млрд

Решение о выплате такой компенсации было принято в 2018 году, когда Маск занимал пост гендиректора: ему должны были в течение 10 лет выплачивать средства в виде акций Tesla вместо зарплаты. Планировались 12 раундов, каждый из которых соответствовал одной цели, и в ходе каждого Маску должны были передавать по 1% акций от всего пакета компании при достижении Tesla поставленных целей. И всех 12 целей производитель электромобилей достиг.

Судья постановил отменить такую выплату, назвав её «непостижимой суммой», которая была «обманом и несправедливостью по отношению к акционерам». При этом Маск может обжаловать решение суда.

«Увлекшись риторикой о том, что "все в плюсе", или, возможно, заметив привлекательность Маска как суперзвезды, совет директоров так и не задал вопрос на сумму 55,8 миллиарда долларов: был ли этот план вообще необходим для того, чтобы Tesla сохранила Маска и достигла своих целей?» — сказано в сообщении судьи.