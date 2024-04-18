В США судья отклонила часть обвинений к Марку Цукербергу

Meta и Цукерберга лично обвиняют в сокрытии «общественно важной» информации о том, что соцсети Facebookи Instagram не предназначены для детей и при пользовании такими ресурсами этой возрастной категорией вызывают зависимость.

Однако судья не согласилась с истцами, поскольку, по её мнению, Цукерберг не может лично нести персональную ответственность перед каждым истом из-за взаимодействия их детей с продуктами Meta.

Несмотря на то, что в исках указано, что дети, взаимодействующие с соцсетями, понесли физический, психический и эмоциональный ущерб от использования таких ресурсов, в том числе хроническое беспокойство, депрессию и даже суицид, судья не считает, что «такой новаторский подход», как признание вины Цукерберга как «доверенного лица во всём, что касается Meta», может быть применён.

Также суд отклонил требования признания вины Цукерберга за его публичный статус, используя который он должен был, по мнению истцов, говорить всю правду о своих соцсетях. Потому что тогда это создаст прецедент «раскрытия полной информации любым лицом, узнаваемым общественностью».

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.