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В США сумки из мусора продают за почти 10 тысяч рублей

Удивительное рядом
За последние несколько лет отношение мира к пластику сильно изменилось. Многие страны, например, заявили о желании отказаться от одноразовой посуды в ближайшие годы.
В США сумки из мусора продают за почти 10 тысяч рублей

На фоне всего этого уже не выглядит странным появление на рынке «дизайнерской» сумки из мусора. Если быть точнее, то речь идёт о сумке, на создание которой расходуется 95 пластиковых бутылки, пишет Business Insider.

В США сумки из мусора продают за почти 10 тысяч рублей

По словам основателя компании, занимающейся выпуском «пластиковых» сумок, Алекса Дабагха, идея проекта пришла ему в голову, когда он заметил, как много мусора выбрасывается его семьёй в течение недели.

В США сумки из мусора продают за почти 10 тысяч рублей

Стоит отметить, что удивляет в его продукте не только идея и материал. Не оставит вас равнодушной и цена одной такой сумки. За неё просят 133 доллара или 9,5 тыс рублей.