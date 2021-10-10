В США сумки из мусора продают за почти 10 тысяч рублей

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В США сумки из мусора продают за почти 10 тысяч рублейУдивительное рядом
За последние несколько лет отношение мира к пластику сильно изменилось. Многие страны, например, заявили о желании отказаться от одноразовой посуды в ближайшие годы.
На фоне всего этого уже не выглядит странным появление на рынке «дизайнерской» сумки из мусора. Если быть точнее, то речь идёт о сумке, на создание которой расходуется 95 пластиковых бутылки, пишет Business Insider.
По словам основателя компании, занимающейся выпуском «пластиковых» сумок, Алекса Дабагха, идея проекта пришла ему в голову, когда он заметил, как много мусора выбрасывается его семьёй в течение недели.
Стоит отметить, что удивляет в его продукте не только идея и материал. Не оставит вас равнодушной и цена одной такой сумки. За неё просят 133 доллара или 9,5 тыс рублей.