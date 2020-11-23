В США свадьба привела к массовому заражению коронавирусом и смерти семи человек

Произошло все в американском штате Мэн — именно там состоялось торжество, участниками которого стало в общей сложности 55 человек, сообщает РИА Новости. В дальнейшем, в результате множественных контактов гостей с остальными жителями города, число заразившихся коронавирусом достигло 177 человек. Учитывая, что ранее в городе не было зарегистрировано ни одного подобного случая, итоговый результат неприятно шокирует.

Представители центра по контролю и профилактике провели собственное мини-расследование, в результате которого отследили контакты зараженных людей и выяснили, что именно на этом мероприятии возникла вспышка инфекции в городе. Специалисты также отметили, что число гостей на свадьбе заметно превысило ограничение, что могло стать дополнительной причиной столь печального исхода.