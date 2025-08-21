Наука и технологии
Опубликовано 21 августа 2025, 21:49
1 мин.

В США техногиганты намерены оспорить желание властей регулировать ИИ

Говорят о важности регулирования использования, а не разработки
Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщает, что технологические гиганты, включая OpenAI, *Meta и Google, активно препятствуют регулированию ИИ в США. Речь даже идёт о том, что эти компании оказывают давление на администрацию и Конгресс, чтобы избежать строгих законов, принятых пятью штатами, включая Техас и Калифорнию.
Предсвители вендоров утверждают, что законодатели должны стимулировать инновации, а не ограничивать их. Компании хотят, чтобы регулирование касалось использования ИИ, а не его разработки, так как первые успехи могут принести «триллионы долларов».

Опрошенные эксперты согласны с разработчиками и надеются на смещение акцента на регулирование использования ИИ клиентами. Bloomberg пишет, что в июне республиканцы пытались ввести мораторий на государственное регулирование ИИ, но безуспешно. Тем не менее, в июльский план Трампа по ИИ включён необязательный мораторий на федеральное регулирование, который запрещает финансирование проектов в штатах с «чрезмерно ограничительным» регулированием. Технологические компании также стремятся включить 10-летний запрет на регулирование в будущий федеральный закон.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.