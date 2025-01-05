В США TikTok столкнулась с новым иском из-за «эксплуатации детей в стримах»

Ранее TikTok провела собственную проверку и обнаружила, что «сотни тысяч детей обходят возрастные ограничения и ведут стримы, общаясь со взрослыми». Поскольку TikTok получает долю прибыли от продажи цифровых подарков во время прямых трансляций, «компания имела выгоду от некоторых трансляций с элементами наготы и сексуальной активности», об этом подчёркнуто на пресс-брифинге заявил прокурор. В иске указано, что расследование также выявило, что преступники использовали функцию подарков для отмывания денег и проводили незаконные операции во время стримов.

Иск подан с требованием принять меры по защите несовершеннолетних пользователей и устранить недопустимые практики на платформе TikTok.