В США три города уйдут под воду из-за особенностей устройства канализации

В прибрежных городах Штатов используется гибридная канализация — по одним трубам проходят сточные и ливневые воды. На фоне потепления и изменения климата усиливаются и более частыми становятся проливные дожди, что ведёт к повышению уровня рек. Всё это усугубляет нагрузку на канализацию, рассчитанную на определённый объём, что может привести к засорению канализационных сетей и затоплению городов.

Учёные прогнозируют и повышение уровня моря из-за потепления. И это второй фактор, который может привести к подтоплению городов.