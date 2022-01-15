В США Ту-160М назвали временным вариантом

По мнению экспертов, новый самолёт сохранил конструкцию предыдущей модели, разработанной в условиях Холодной войны между СССР и США. Но при этом новый Ту-160М оснащён модернизированными системами управления самолётом и вооружением, навигации. Также самолёт получил модернизированные двигатели НК-32. На сегодняшний день — это самые мощные двигатели боевых самолётов в мире.

Отмечается, что Ту-160М — временный вариант, который ляжет в основу строительства ПАК-ДА — Перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Но, по мнению американских аналитиков, у самолёта устаревшая конструкция, и «пока Россия не сможет устранить проблемы с конструкцией ПАК-ДА, новый и улучшенный Ту-160М будет служить временным бомбардировщиком».