В США у мошенника конфисковали биткоинов на почти 3,5 миллиарда долларов

В США у мошенника конфисковали биткоинов на почти 3,5 миллиарда долларовЭто очень много даже для мира криптовалюты
Житель штата Джорджия Джеймс Чжун признал вину в мошенничестве с использованием «средств связи со взломом».
Так, ещё в далёком 2012 году ему удалось заполучить нелегальным образом 50 676 биткоинов от даркнет-маркетплейса Silk Road. Злоумышленник сумел обманом заставить платёжную систему площадки передать ему криптовалюту через ряд фальшивых счетов.
Например, 19 сентября 2012 года Чжун перевел 500 BTC на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов по 500 BTC подряд, в результате чего чистая прибыль составила 2000 BTC.
На данный момент известно как минимум о 140 подобных транзакциях, совершённых Чжуном. В общей сложности, мужчина заработал на них более 50 000 биткоинов.
И именно их американские власти и изъяли у мужчины. Соответствующее постановление издал суд. Окончательный же приговор должны озвучить 22 февраля 2023 года. Мошеннику светит до 20 лет тюрьмы.