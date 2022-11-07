В США у мошенника конфисковали биткоинов на почти 3,5 миллиарда долларов

На данный момент известно как минимум о 140 подобных транзакциях, совершённых Чжуном. В общей сложности, мужчина заработал на них более 50 000 биткоинов.

И именно их американские власти и изъяли у мужчины. Соответствующее постановление издал суд. Окончательный же приговор должны озвучить 22 февраля 2023 года. Мошеннику светит до 20 лет тюрьмы.