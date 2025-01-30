В США у самки акулы, не имевшей доступа к самцам, родился детеныш

Опубликовано 30 января 2025, 08:151 мин.
В США у самки акулы, не имевшей доступа к самцам, родился детенышТоже своего рода чудо
В аквариуме Шривпорта (США) произошло редкое событие — у самки калифорнийской раздувающейся акулы родился детеныш, несмотря на отсутствие контакта с самцами в течение трёх лет.
Детеныш, которого назвали Йоко, вылупился из яйца 3 января 2025 года. Яйцо заметили около восьми месяцев назад, но оно могло находиться в аквариуме еще дольше. Ученые рассматривают две возможные причины необычного рождения:
- Партеногенез — форма бесполого размножения, когда эмбрион развивается из неоплодотворенной яйцеклетки.
- Отсроченное оплодотворение, когда самка сохраняет сперматозоиды длительное время.
Чтобы определить точный механизм, специалисты планируют анализ кариотипа Йоко. Пока молодая акула остается под наблюдением.
Этот случай может расширить знания о репродуктивных особенностях акул и их способности выживать в изоляции.