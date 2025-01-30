В США у самки акулы, не имевшей доступа к самцам, родился детеныш

Детеныш, которого назвали Йоко, вылупился из яйца 3 января 2025 года. Яйцо заметили около восьми месяцев назад, но оно могло находиться в аквариуме еще дольше. Ученые рассматривают две возможные причины необычного рождения:

Партеногенез — форма бесполого размножения, когда эмбрион развивается из неоплодотворенной яйцеклетки.

Отсроченное оплодотворение, когда самка сохраняет сперматозоиды длительное время.

Чтобы определить точный механизм, специалисты планируют анализ кариотипа Йоко. Пока молодая акула остается под наблюдением.

Этот случай может расширить знания о репродуктивных особенностях акул и их способности выживать в изоляции.