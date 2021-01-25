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В США «убийцу» российских С-400 назвали «самым крутым» самолётом на планете
Уже в конце 20-х он заменит нынешние боевые воздушные судна ВВС страны
В сети появилась информация о том, что американские журналисты из Popular Mechanics назвали бомбардировщик B-21 Raide «самым крутым» самолётом на планете. Это то самое воздушное судно, которое также именуют «убийцей» российских систем С-400.
Помимо оценки новейшей боевой единицы, журнал также рассказал о том, что прямо сейчас в Калифорнии строятся два таких бомбардировщика. Первый полёт B-21 намечен уже на 2022 год, а в конце десятилетия он сможет заменить используемые сегодня B-1B Lancer и B-2 Spirit.
Что интересно, несмотря на замену двух вышеназванных самолёта, американские военные намерены сохранить бомбардировщики B-52H Stratofortress, выпущенные ещё в 1961 году. Пока речь идёт об их использовании как минимум до 2050 года.