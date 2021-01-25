В США «убийцу» российских С-400 назвали «самым крутым» самолётом на планете

Помимо оценки новейшей боевой единицы, журнал также рассказал о том, что прямо сейчас в Калифорнии строятся два таких бомбардировщика. Первый полёт B-21 намечен уже на 2022 год, а в конце десятилетия он сможет заменить используемые сегодня B-1B Lancer и B-2 Spirit.

Что интересно, несмотря на замену двух вышеназванных самолёта, американские военные намерены сохранить бомбардировщики B-52H Stratofortress, выпущенные ещё в 1961 году. Пока речь идёт об их использовании как минимум до 2050 года.