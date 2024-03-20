В США учитель использовал выпускные фото детей и ИИ для создания эротики

Сообщается, что 67-летний Стивен Хаузер был арестован за хранение детской порнографии. Получив соответствующую информацию, управление шерифа округа Паско начало расследование, в результате которого выяснилось, что Хаузер, учитель научных дисциплин третьего класса в этой школе, владел двумя фотографиями и тремя видеороликами с детской порнографией.

По словам заместителей, на фото и видео не было изображено ни одного ученика этой школы. Кроме того, у Хаузера была детская эротика, сгенерированная ИИ-программой. По признаниям самого Хаузера, он использовал выпускные фотографии трех учеников для ее создания.

Известно, что преступник проживает в Нью-Порт-Риши. На данный момент нет сообщений о дополнительных жертвах.