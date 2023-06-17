В США учёные заявили, что обнаружили в космосе скопление человеческих душ

В США учёные заявили, что обнаружили в космосе скопление человеческих душНо о результатах ничего не говорят
Учёные из инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка в США рассказали о нетипичном для науки исследовании — о попытках добиться ответа, существует ли человеческая душа на самом деле. Для этих целей используется специализированное сверхточное оборудование.
В рамках исследования специалисты изучают космическое пространство. По их словам, они зафиксировали электромагнитную активность, проявляющуюся в виде вспышек молний. Эти явления имеют в космическом пространстве протяжённость в несколько километров. Учёные говорят, что это скопление неизвестной энергии, и, возможно, речь как раз идёт о душах, «обитающих» в космическом пространстве.
При этом исследование в целом непубличное, учёные говорят о продолжающейся работе в этом направлении. Может быть, в ближайшем будущем исследователи расскажут о некоторых конкретных результатах.