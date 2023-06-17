Наука и технологии
20:02, 17 июня 2023
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В США учёные заявили, что обнаружили в космосе скопление человеческих душ

Но о результатах ничего не говорят

Учёные из инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка в США рассказали о нетипичном для науки исследовании — о попытках добиться ответа, существует ли человеческая душа на самом деле. Для этих целей используется специализированное сверхточное оборудование.

В рамках исследования специалисты изучают космическое пространство. По их словам, они зафиксировали электромагнитную активность, проявляющуюся в виде вспышек молний. Эти явления имеют в космическом пространстве протяжённость в несколько километров. Учёные говорят, что это скопление неизвестной энергии, и, возможно, речь как раз идёт о душах, «обитающих» в космическом пространстве.

При этом исследование в целом непубличное, учёные говорят о продолжающейся работе в этом направлении. Может быть, в ближайшем будущем исследователи расскажут о некоторых конкретных результатах.

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