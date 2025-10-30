В США углеродный след мяса оказался больше, чем в Британии и Италии вместе взятых

Соответствующее исследование провели учёные из Мичиганского университета под руководством Бенджамина Голдштейна. Выяснилось, что в Мичигане заявленный показатель составляет примерно 500 кг на душу населения, в то время как в Миссури — 1731 кг. Высокие уровни выбросов также наблюдаются в Техасе и Оклахоме, где активно выращивают телятину и зерновые культуры для кормления животных.

Годовой выброс CO2 от потребления говядины, свинины и курятины в США составляет 329 млн тонн. Это превышает совокупные выбросы углерода таких стран, как Италия или Великобритания. Исследование подтвердило, что потребление указанных видов мяса — значительный источник парниковых газов.

В рамках исследования учёные использовали данные о пищевых привычках населения и модель, отслеживающую путь продуктов от ферм до потребителей. Исследование показало, что американцы ежегодно съедают 11 млн тонн мяса, из которых 3,7 млн тонн приходится на говядину. Как раз говядина является основным источником выбросов углекислого газа, на её долю приходится 73% всех выбросов от потребления мяса.

Анализ проблематики также выявил, что отказ от мяса хотя бы на один день в неделю может снизить выбросы парниковых газов на 14%, замещение половины потребляемой говядины курицей может сократить выбросы на 33%, уменьшение пищевых отходов вдвое может привести к снижению выбросов на 16%, а комбинация всех этих мер — на 51%.