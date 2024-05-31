В США уничтожили «крупнейший» ботнет, действовавший 10 лет

Силовики смогли вычислить местонахождение китайского хакера Ван Юньхэ, который запустил свою мощнейшую бот-сеть в 2014 году. Тогда он занимался взломом устройств по IP-адресам, а затем продавал доступ к взломанным устройствам и серверам другим киберпреступникам.

В годы пандемии коронавируса Юньхэ начал атаковать сам и предоставлять мощности для атак на инфраструктуру и последующего мошенничества в рамках помощи пострадавшим. Также он и его подельники участвовали в афёрах, связанных с детским трудом. Проводились и другие кибератаки.

За годы существования ботнета китайский хакер и его команда заработали порядка $99 млн. Но в итоге ботнет ликвидирован.