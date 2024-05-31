В США уничтожили «крупнейший» ботнет, действовавший 10 лет

Опубликовано 31 мая 2024, 15:00
1 мин.
В США уничтожили «крупнейший» ботнет, действовавший 10 летАрестован основатель
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд на брифинге, посвящённом борьбе с киберпреступлениями сообщил, что Минюст и ФБР смогли «достать» злоумышленника, создавшего «вероятно, крупнейший в мире» ботнет и управлявшего сетью в течение 10 лет.
© Ferra.ru
Силовики смогли вычислить местонахождение китайского хакера Ван Юньхэ, который запустил свою мощнейшую бот-сеть в 2014 году. Тогда он занимался взломом устройств по IP-адресам, а затем продавал доступ к взломанным устройствам и серверам другим киберпреступникам.
В годы пандемии коронавируса Юньхэ начал атаковать сам и предоставлять мощности для атак на инфраструктуру и последующего мошенничества в рамках помощи пострадавшим. Также он и его подельники участвовали в афёрах, связанных с детским трудом. Проводились и другие кибератаки.
За годы существования ботнета китайский хакер и его команда заработали порядка $99 млн. Но в итоге ботнет ликвидирован.