В США усомнились, что России по силам построить атомный авианосец

По мнению Иствуда, причина в отсутствии человеческих и финансовых ресурсов, «капитала», как говорит американский эксперт. Людей не хватает потому, что лучшие кадры брошены на разработку ракет, в том числе гиперзвуковых. При этом Иствуд признал, что у России есть хорошие фрегаты с управляемыми ракетами, а также новая крылатая ракета морского базирования.

Кроме проблем с кадрами, по словам обозревателя, у России есть ряд проблем с финансированием и с долгосрочными программами бюджетирования. «У них может не быть согласованной политики заключения контрактов и закупок, а также политики регулирования, которую практикуют как правительство, так и оборонные подрядчики», — отметил эксперт.