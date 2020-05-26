В США усомнились в будущих успехах России в космосе

Так, согласно его словам, впечатляющая деятельность России в космической отрасли преимущественно основана на потерянном наследии советского времени. При этом он считает, что прямо сейчас достаточно мало оснований для того, чтобы можно было быть уверенными в том, что предпринимаемые прямо сейчас Россией усилия вновь обретут силу.

Также эксперт сказал, что он уверен в том, что новейшая разработка SpaceX - космический корабль Crew Dragon - заметно превосходит советско-российский “Союз”, а Китай в ближайшие десять лет с легкостью сможет соперничать с США в вопросах лидерства в космосе.