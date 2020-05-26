Наука и технологии
Сегодня 18:32
В США усомнились в будущих успехах России в космосе
Сказав, что для этого “мало оснований”
Как стало известно, в США усомнились в будущих успехах России в космосе. Инициатором данного обсуждения стал сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.
Так, согласно его словам, впечатляющая деятельность России в космической отрасли преимущественно основана на потерянном наследии советского времени. При этом он считает, что прямо сейчас достаточно мало оснований для того, чтобы можно было быть уверенными в том, что предпринимаемые прямо сейчас Россией усилия вновь обретут силу.
Также эксперт сказал, что он уверен в том, что новейшая разработка SpaceX - космический корабль Crew Dragon - заметно превосходит советско-российский “Союз”, а Китай в ближайшие десять лет с легкостью сможет соперничать с США в вопросах лидерства в космосе.