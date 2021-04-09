Наука и технологии
Сегодня в 09:45
В США усомнились в реальности новейшего российского истребителя МиГ-41
И нашли своему сомнению какое-никакое объяснение
Американские журналисты из The National Interest написали материал, в котором усомнились в том, что российский истребитель пятого поколения МиГ-41 совершит первый полёт к 2025 году. Более того, они задались вопросом, а реален ли он в принципе.
Журналисты издания пишут, что «сообщения о начале работ «МиГ» над созданием истребителя пятого поколения стали появляться несколько лет назад». При этом они отметили, что по планам конструкторского бюро, занимающегося его разработкой, новинка будет малозаметной, а также способной развивать близкую к гиперзвуковой скорость.
Российский аэрокосмический сектор может быть просто занят множеством других проектов, включая разработку действующего российского истребителя пятого поколения Су-57 и модернизацию стареющих бомбардировщиков.