В США усомнились в точности российских ракет «Булава»

Авторы отмечают, что у «Булавы» достаточно много проблем не только с точностью, но и с частыми производственными дефектами. Так, на протяжении «двухтысячных» годов российская ракета неоднократно сталкивалась с трудностями при запусках, и только в 2010 году, когда ракету этого класса — Р-30— запустили с подлодки Дмитрий Донской она отработала свои задачи. Но в 2013 году снова были выявлены проблемы.

При этом в National Interest сравнивают «Булаву» с UGM-133A Trident II D5. Американские эксперты считают, что в сравнении этих двух классов всё равно остаются вопросы к точности российской ракеты по сравнению с ее западными аналогами.