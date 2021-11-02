Наука и технологии
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В США усомнились в точности российских ракет «Булава»По мнению американских экспертов, к российской ракете всё равно остаются вопросы
Специалисты американского издания The National Interest раскритиковали российские баллистические ракеты «Булава». В частности, говорится о том, что ракеты «Булава» не такие меткие как американские аналоги UGM-133A Trident II D5.
Авторы отмечают, что у «Булавы» достаточно много проблем не только с точностью, но и с частыми производственными дефектами. Так, на протяжении «двухтысячных» годов российская ракета неоднократно сталкивалась с трудностями при запусках, и только в 2010 году, когда ракету этого класса — Р-30— запустили с подлодки Дмитрий Донской она отработала свои задачи. Но в 2013 году снова были выявлены проблемы.
При этом в National Interest сравнивают «Булаву» с UGM-133A Trident II D5. Американские эксперты считают, что в сравнении этих двух классов всё равно остаются вопросы к точности российской ракеты по сравнению с ее западными аналогами.
Источник: The National Interest