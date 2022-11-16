В США успешно стартовал первый этап программы по высадке человека на Луне

Ожидается, что полёт космического беспилотника продлится 26 дней. За это время Orion совершит аж два витка вокруг Луны, после чего уже вернётся на Землю. Приводнится аппарат, ориентировачно, в Тихом океане

Известно, что на борту Orion разместили три манекена, изображающих в рамках тестов астронавтов. С их помощью, например, будет измерён уровень радиации в рамках полёта.

Напомним, что изначальной датой проведения запуска значилось лето 2022 года. Но затем NASA столкнулось с рядом сложностей, в результате чего состоялся он лишь сейчас.

Запуск Orion к Луне — это лишь первый этап свежей лунной миссии космического агентства. На следующем состоится облёт Луны уже с экипажем на борту, после чего, в рамках третьего этапа, будет произведена высадка астронавтов на естественном спутнике Земли. Ожидается, что случится это в 2025 году.