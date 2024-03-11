В США успешно запустили безмоторный гиперзвуковой самолет Talon-A

Опубликовано 11 марта 2024, 10:44
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В США успешно запустили безмоторный гиперзвуковой самолет Talon-AИ это огромный успех для отрасли
9 марта коммерческий стартап Stratolaunch успешно запустил прототип гиперзвукового планера Talon-A.
Запуск TA-1 был осуществлен с борта гигантского самолета Stratolaunch Model 351. Испытательный полет, длившийся 4 часа, прошел над Тихим океаном.
Главными целями испытаний были:
- безопасное отделение Talon-A от транспортного самолета;
- запуск ракетного двигателя Hadley;
- проверка ускорения, набора высоты и управляемого приводнения.
Все цели были успешно достигнуты. Максимальная скорость и высота полета не разглашаются из-за юридических обязательств перед заказчиками.
Следующий прототип, ТА-2, будет многоразовым. Его испытания запланированы на II половину 2024 года. Stratolaunch также работает над созданием ТА-3.
Отметим, что произошедшее — это важный шаг в развитии гиперзвуковых технологий, которые могут изменить правила игры в авиации.