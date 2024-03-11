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Наука и технологии
Опубликовано 11 марта 2024, 10:44
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В США успешно запустили безмоторный гиперзвуковой самолет Talon-A

И это огромный успех для отрасли
9 марта коммерческий стартап Stratolaunch успешно запустил прототип гиперзвукового планера Talon-A.

Запуск TA-1 был осуществлен с борта гигантского самолета Stratolaunch Model 351. Испытательный полет, длившийся 4 часа, прошел над Тихим океаном.

Главными целями испытаний были:

  • безопасное отделение Talon-A от транспортного самолета;
  • запуск ракетного двигателя Hadley;
  • проверка ускорения, набора высоты и управляемого приводнения.

Все цели были успешно достигнуты. Максимальная скорость и высота полета не разглашаются из-за юридических обязательств перед заказчиками.

Следующий прототип, ТА-2, будет многоразовым. Его испытания запланированы на II половину 2024 года. Stratolaunch также работает над созданием ТА-3.

Отметим, что произошедшее — это важный шаг в развитии гиперзвуковых технологий, которые могут изменить правила игры в авиации.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#самолет
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#сша