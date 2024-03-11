В США успешно запустили безмоторный гиперзвуковой самолет Talon-A

Запуск TA-1 был осуществлен с борта гигантского самолета Stratolaunch Model 351. Испытательный полет, длившийся 4 часа, прошел над Тихим океаном.

Главными целями испытаний были:

безопасное отделение Talon-A от транспортного самолета;

запуск ракетного двигателя Hadley;

проверка ускорения, набора высоты и управляемого приводнения.

Все цели были успешно достигнуты. Максимальная скорость и высота полета не разглашаются из-за юридических обязательств перед заказчиками.

Следующий прототип, ТА-2, будет многоразовым. Его испытания запланированы на II половину 2024 года. Stratolaunch также работает над созданием ТА-3.

Отметим, что произошедшее — это важный шаг в развитии гиперзвуковых технологий, которые могут изменить правила игры в авиации.