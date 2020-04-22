В США устроили конкурс с денежным призом за взлом военного спутника

Так, буквально сегодня, 22 апреля, организаторы мероприятия открыли официальную регистрацию команд. Уже через месяц, 22 мая, состоится 48-часовой квалификационный этап для тех команд, чтобы были допущены на отборочном этапе. В рамках него команды займутся решением полученных задач, после чего сдавать решения и получать новые задания. В итоге после данного этапа останется 10 команд, которые и будут допущены на финальный этап.

В рамках финального этапа команды будут пытаться получить доступ к реальному спутниковому аппаратному обеспечения на Земле, а также к одной из основных систем реального спутника на орбите. В итоге команды, попавшие в финал, получат по 15 тыс долларов, а те три команды, что займут призовые места, будут награждены 50, 30 и 20 тыс долларов за первое, второе и третье места соответственно.