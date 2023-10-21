В США устройства виртуальный реальности разрешили использовать в диапазоне 6 ГГц

Ещё в 2019 году с такими просьбами к FCC обращались Apple, Amazon, Microsoft и другие крупные игроки технологического рынка. Они просили ведомство «признать несанкционированным использование частотного диапазона 6 ГГц».

Представители компаний считают, что работа указанных устройств в диапазоне 5,925-7,125 ГГц позволит максимально снизить уровень помех и обеспечить высокую скорость передачи данных, что позволит минимизировать использование кабелей.

В диалоге с компаниями FCC заявила, что инновации в промышленности «нуждаются в гибкости». Но для того, чтобы соответствующее оборудование имело возможность высокоскоростной передачи данных в диапазоне 6 ГГц, всё ещё необходимы «нормативные документы» и этот вопрос как раз решается. Ведомство выделит 1200 МГц спектра для использования без лицензии.

Отмечается, что решение FCC об одобрении использования частотного диапазона 6 ГГц для нелицензируемых устройств было принято 23 апреля 2020 года, но для реализации требовалось время на тестирование. Разрешено использовать устройства «очень низкой мощности в участках 5,925-6,425 ГГц и 6,525-7,125 ГГц, что в общей сложности составляет 850 мегагерц спектра». Решение FCC позволит использовать Wi-Fi 6 и сыграет важную роль «в развитии Интернета вещей».