В США уволили робокопа за профнепригодность

В США уволили робокопа за профнепригодностьПервый блин комом
Робот, который был представлен с большим энтузиазмом мэром Эриком Адамсом, в итоге оказался неспособным адекватно выполнять возложенные на него задачи, включая навигацию по лестницам и длительное время работы без подзарядки.
Knightscope K5, предназначенный для патрулирования и наблюдения, столкнулся с трудностями, связанными с его ограниченной мобильностью и необходимостью постоянного присутствия человека для его сопровождения.
В результате, вместо того чтобы стать помощником в обеспечении безопасности, робот большую часть времени проводил, подключенным к зарядному устройству в пустующем магазине, не выполняя своих функций.
Этот инцидент подчеркивает сложности, связанные с интеграцией робототехники в сложные городские условия и задачи общественной безопасности.
Несмотря на высокие ожидания, реальность показала, что технологии еще не достигли уровня, при котором роботы могли бы полностью заменить человека в таких критически важных сферах.