В США уволили робокопа за профнепригодность

Робот, который был представлен с большим энтузиазмом мэром Эриком Адамсом, в итоге оказался неспособным адекватно выполнять возложенные на него задачи, включая навигацию по лестницам и длительное время работы без подзарядки.

Knightscope K5, предназначенный для патрулирования и наблюдения, столкнулся с трудностями, связанными с его ограниченной мобильностью и необходимостью постоянного присутствия человека для его сопровождения.