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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 10:16
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В США уволили робокопа за профнепригодность

Первый блин комом
Нью-Йоркская полиция приняла решение о выводе из эксплуатации робота-патрульного Knightscope K5 после серии неудачных попыток его использования в метро Таймс-сквера.

Робот, который был представлен с большим энтузиазмом мэром Эриком Адамсом, в итоге оказался неспособным адекватно выполнять возложенные на него задачи, включая навигацию по лестницам и длительное время работы без подзарядки.

Knightscope K5, предназначенный для патрулирования и наблюдения, столкнулся с трудностями, связанными с его ограниченной мобильностью и необходимостью постоянного присутствия человека для его сопровождения.

Вот так выглядит робот-неудачник, уволенный из полиции

Вот так выглядит робот-неудачник, уволенный из полиции

© The New York Times

В результате, вместо того чтобы стать помощником в обеспечении безопасности, робот большую часть времени проводил, подключенным к зарядному устройству в пустующем магазине, не выполняя своих функций.

Этот инцидент подчеркивает сложности, связанные с интеграцией робототехники в сложные городские условия и задачи общественной безопасности.

Несмотря на высокие ожидания, реальность показала, что технологии еще не достигли уровня, при котором роботы могли бы полностью заменить человека в таких критически важных сферах.

Источник:The New York Times
Автор:Булат Кармак
Теги:
#робот
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#полиция