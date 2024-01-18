В США уже завтра начнутся продажи часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 без датчика кислорода в крови

Согласно отчету, часы все еще будут включать приложение Blood Oxygen, но при его открытии пользователи увидят уведомление о том, что приложение больше не доступно, и будут перенаправлены в приложение «Здоровье» на iPhone.

Apple планирует опубликовать более подробную информацию в документе поддержки на своем веб-сайте.

Компания подтвердила, что функция измерения кислорода в крови останется функциональной на ранее проданных моделях Series 9 и Ultra 2.

Функция также останется доступной на моделях Apple Watch, продаваемых за пределами США, поскольку запрет на продажи не распространяется на международный рынок.

Напомним, что запрет был введен после того, как Международная торговая комиссия США (ITC) постановила, что Apple нарушила патенты Masimo на пульсоксиметрию, впервые введенные в модели Series 6 в 2020 году.

Masimo обвинила Apple в краже коммерческих секретов и переманивании сотрудников.