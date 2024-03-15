В США в четыре раза увеличили минимально требуемую скорость интернета

Отчет FCC перечисл несколько областей, в которых инфраструктура онлайн-связи страны не соответствует требованиям. Комиссия пришла к выводу, что широкополосный интернет не развивается достаточно быстро для обслуживания американцев, особенно тех, кто живет в сельских районах и на территориях племен.

В частности, FCC отметила, что фиксированный земной широкополосный сервис (не включая спутниковый) еще не был развернут для около 24 миллионов американцев, включая около 28 процентов жителей сельских районов и более 23 процентов проживающих на территориях племен.

Что касается мобильной связи, комиссия добавила, что около девяти процентов американцев (включая 36 процентов жителей сельских районов и более 20 процентов на территориях племен) лишены достаточной скорости сотового 5G интернета, по крайней мере, 35 Мбит/с загрузки и 3 Мбит/с выгрузки.

Отчет установил долгосрочную цель скорости интернета в 1 Гбит/с загрузки и 500 Мбит/с выгрузки «для того, чтобы дать заинтересованным сторонам коллективную цель, к которой следует стремиться».