В США в последний раз запустили ракету Atlas V с российским двигателем

Это засекреченная операция: трансляция запуска прекратилась через три минуты после старта, после сброса обтекателя полезной нагрузки. Atlas V оснащена разгонным блоком Centaur и пятью твердотопливными ускорителями. А основная ступень оснащена российским двигателем РД-180.

Ракета вывела на геостационарную орбиту секретный военный спутник USSF-51. И это был 100-й, заключительный запуск носителя в интересах Пентагона. Следующий запуск будет произведён на новой ракете Vulcan Centaur в сентябре.