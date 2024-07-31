В США в последний раз запустили ракету Atlas V с российским двигателем

Опубликовано 31 июля 2024, 06:00
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В США в последний раз запустили ракету Atlas V с российским двигателемЭто секретная миссия в интересах Пентагона
В США космическая компания United Launch Alliance (ULA) в последний раз запустила в интересах Пентагона ракету-носитель Atlas V, оснащённую российским двигателем РД-180.
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Это засекреченная операция: трансляция запуска прекратилась через три минуты после старта, после сброса обтекателя полезной нагрузки. Atlas V оснащена разгонным блоком Centaur и пятью твердотопливными ускорителями. А основная ступень оснащена российским двигателем РД-180.
Ракета вывела на геостационарную орбиту секретный военный спутник USSF-51. И это был 100-й, заключительный запуск носителя в интересах Пентагона. Следующий запуск будет произведён на новой ракете Vulcan Centaur в сентябре.