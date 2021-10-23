В США в супермаркетах появились терминалы для продажи криптовалюты

Чтобы можно было приобрести биткоин, Walmart заключила договор с компанией Coinstar, которая специализируется на терминалах для обмена криптовалюты на наличные.

Для покупки биткоинов нужно вставить в терминал купюру. После этого устройство выдаст покупателю бумажный чек с кодом, который нужно использовать для регистрации на сайте криптокошелька CoinMe, после чего необходимо предоставить о себе достоверную информацию и пройти верификацию. Отмечается, что терминалы берут комиссию в размере 4% за приобретение биткоинов и 7% за обмен наличных.