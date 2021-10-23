В США в супермаркетах появились терминалы для продажи криптовалюты

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В США в супермаркетах появились терминалы для продажи криптовалютыВ них деньги обменивают на коды для регистрации в криптокошельке
В сети популярных американских супермаркетов Walmart появились терминалы для продажи биткоинов. Это пилотный проект, поэтому терминалы для продажи криптовалюты открыты пока только в штате Пенсильвания, но, в случае успеха, компания планирует открыть ещё 8000 терминалов в своих магазинах по всей стране.
Чтобы можно было приобрести биткоин, Walmart заключила договор с компанией Coinstar, которая специализируется на терминалах для обмена криптовалюты на наличные.
Для покупки биткоинов нужно вставить в терминал купюру. После этого устройство выдаст покупателю бумажный чек с кодом, который нужно использовать для регистрации на сайте криптокошелька CoinMe, после чего необходимо предоставить о себе достоверную информацию и пройти верификацию. Отмечается, что терминалы берут комиссию в размере 4% за приобретение биткоинов и 7% за обмен наличных.
Источник: Bloomberg