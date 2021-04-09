Наука и технологии
Сегодня в 07:43
В США ведомый беспилотник запустил другой дрон во время полёта
При этом случившееся — лишь часть наполеоновских планов американских военных
В сети появилась информация о свежем испытании, проведённом в США. В рамках данного тестирования ведомый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie открыл оружейный отсек прямо в полёте и сбросил малый разведывательный беспилотник Altius-600.
В Исследовательской лаборатория ВВС США рассказали, что Valkyrie провернула подобное впервые. При этом разработки в области запуска малых беспилотников более крупными проходят уже последние несколько лет, пишет N+1.
С помощью подобной технологии военные могут продлевать жизнь дорогим аппаратам, расширяя сферу охвата наблюдения. В конечном итоге инженеры хотят прийти к сценарию, при котором крупные беспилотники будут запускать в бой или на разведку множество небольших тактических БПЛА.
Стоит отметить, что Valkyrie не первый в своём роде. Ещё летом 2020 года беспилотник Altius-600 запустили с его же «старшего брата» — ударного БПЛА MQ-1C Gray Eagle.