В США вендоров заставят производить одну собственную микросхему на каждую импортную

Якобы Трамп планирует принять закон, обязывающий компании производить одну «американскую» микросхему к одной импортной. Производители, не соблюдающие это соотношение 1:1, могут столкнуться с тарифами до 100%. Цель состоит в том, чтобы стимулировать локализованное американское производство и перестроить глобальные цепочки поставок.

Инициатива предусматривает соответствие каждого импортируемого чипа чипу американского производства. Если цель не будет достигнута, могут быть введены тарифы. Её автором является министр торговли США Говард Лютник, который подчеркнул во время отчёта в Конгрессе важность этого проекта для национальной безопасности.