В США ветеринары начали заражаться птичьим гриппом

Последние доклады CDC говорят «о растущем риске передачи вируса, а несколько ветеринаров в США и Европе уже дали положительные результаты на H5N1» после контактирования с заражёнными птицами или животными. Согласно порталу End Time Headlines, сославшемуся на отчёт CDC, происходящее указывает на серьёзные недостатки в мерах биобезопасности для таких специалистов.

Один из случаев, который привлёк внимание специалистов, произошёл с испанским ветеринаром, который заразился H5N1 после контакта с инфицированной норкой. Этот случай подтвердил, что помимо птиц, млекопитающие также могут передавать штамм H5N1 птичьего гриппа. Хотя передача от птицы к птице остаётся основным способом заражения, были отдельные случаи передачи от птицы к человеку.

ВОЗ зарегистрировала более 860 случаев заражения людей вирусом H5N1 с 2003 года, при этом смертность составляет почти 50%.